أردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في إدلب السورية .

ونزح نحو مليون سوري في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب القتال بين المعارضين المدعومين من تركيا وقوات الجيش السوري التي تحاول استعادة آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وأرسلت أنقرة آلافا من قواتها وشاحنات محملة بالمعدات للمنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا لدعم قوات المعارضة وتوعد أردوغان بطرد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

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