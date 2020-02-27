الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة التونسية اليوم الخميس اليمين الدستورية .

ومنح البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ ، بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة وفقاً لروسيا اليوم.

ويتعين على حكومة الفخفاخ المكونة من 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، الحصول على ثقة 109 نواب على الأقل من جملة 217 نائبا.

وتضم الحكومة وزراء من أحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”الشعب” و”تحيا تونس” و”البديل” و”نداء تونس”، في حين أسندت وزارات السيادة إلى وزراء مستقلين.

وفي حال فشل الفخفاخ في نيل الثقة، فإن الدستور يمنح لرئيس البلاد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، وفقا للفصل 89. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد ، كلف الفخفاخ في 20 يناير الماضي، بمهمة تشكيل الحكومة، وستكون الثانية التي تُعرض على البرلمان لنيل الثقة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر 2019، حيث سبق وتم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.

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