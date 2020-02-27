اللجنة الوطنية لليونسكو تختتم فعاليات الاجتماع الإقليمى للجان الوطنية العربية

اختتمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات الاجتماع الإقليمى ل عرب ية.aspx’> لجان الوطنية ال عرب ية حول ” تعزيز دور وقدرات ال عرب ية.aspx’> لجان الوطنية ال عرب ية “، والذى عقد خلال الفترة من 24-27 فبراير الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وانتهت فعاليات الاجتماع إلى عدد من التوصيات منها: أهمية تركيز اليونسكو على تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، ضرورة تطبيق برامج مبتكرة تمكن المنطقة ال عرب ية من الاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال، التأكيد على أهمية النهوض بالتعليم العالي، ضرورة مساعدة اليونسكو الدول ال عرب ية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها وخاصة فى مجالات عمل المنظمة ومنها: قضية ندرة المياه والتغير المناخي التي تعد من أولويات الدول ال عرب ية، فضلاً عن ضرورة منح أولوية لحماية التراث الثقافي ال عرب ي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها، ودعم قدرات الدول ال عرب ية على استعادة آثارها، الاهتمام بزيادة تمثيل عدد المواقع ال عرب ية المدرجة على قوائم التراث العالمي، ودعم بناء قدرات الدول ال عرب ية في مجال الثقافة.

كما أوصى الاجتماع أيضاً بدعم ال عرب ية.aspx’> لجان الوطنية ال عرب ية في تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة المتصلة بمجالات عمل المنظمة، تفعيل استخدام اللغة ال عرب ية كإحدى اللغات الست لدى الأمم المتحدة، بما يعظم من استفادة الدول ال عرب ية من عمل المنظمة، بالإضافة إلى أهمية إشراك الدول ال عرب ية في تطوير مؤشرات القياس المعتمدة في اليونسكو، إدراج التكنولوجيا في الأعمال المتصلة باجتماعات وبرامج المنظمة في إطار عملية تحديث شاملة لآليات العمل باليونسكو.

وفيما يتعلق بوظائف اليونسكو أوصى الاجتماع بضرورة تعزيز وظيفة اليونسكو المتعلقة بدعم قدرات الدول الأعضاء، سواء القدرات البشرية أو المؤسسية، فضلاً عن تعميم أفضل الممارسات على صعيد دول العالم على نحو يمكن الدول ال عرب ية من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يتيح لها أيضاً فرصة إشراك خلاصات تجاربها، مع تعظيم الاستفادة من منصة اليونسكو في هذا الشأن.

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