وزير خارجية ألمانيا يهدد بفرض عقوبات على الدول التي تواصل إرسال أسلحة إلى ليبيا

برلين-العنوان

هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الدول التي تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا بأنها ستواجه عقوبات.

وقال ماس، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس، “أنا متأكد من أنه ستكون هناك تداعيات لأولئك الذين يواصلون انتهاك حظر تصدير الأسلحة اليوم”.

واجتمعت 16 دولة ومنظمة في برلين في يناير الماضي لتجديد التزامها بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، إلا أن بعض الدول تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف، أن مناقشات ستُجري في الاتحاد الأوروبي حول تداعيات من يثبت أنهم مسؤولون عن الانتهاكات المستمرة.