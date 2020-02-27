وكيل داخلية الوفاق يلتقي مسؤولة من اليونيسف

ايوان ليبيا – وكالات:

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عميد خالد مازن، ظهر اليوم الخميس اجتماعا تقابليا مع رئيسة قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، رانيا شرشر خصص لمناقشة خطة العمل المقررة للعام 2020.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى بحضور رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالوزارة، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل، مشيرة إلى أن العميد خالد مازن أشاد خلال الاجتماع بالدور المهم والمحوري لـ«يونيسف» من أجل توطيد وتكريس تدابير وإجراءات كفيلة بحماية شريحة الطفل.

وأضافت أن وكيل وزارة الداخلية استمع من المسؤولة الأممية لشروح وافية حول التفاهم المشترك المبرم بين مكتب حماية الطفل الأسرة بالوزارة مع «يونيسف»، وناقش معها خطة العمل المقررة للعام 2020، مؤكدا ضرورة تقنين وتفعيل المناشط الواردة بالوثيقة.

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