موعد صرف المرتبات والمعاشات بالمنطقة الغربية

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية إعداد مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين عن شهر فبراير 2020، مشيرا إلى إيداعها المصارف يوم الأحد المقبل.

وفي 11 فبراير الحالي، أودع الصندوق في البنوك مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهر يناير الماضي.

من جهة أخرى، أصدر الصندوق تعميما بعدم تفعيل خصم أقساط السلف، وبصرف المعاشات للمتقاعدين ومرتبات الموظفين، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك عن شهر أبريل 2020، في يوم الخامس من أبريل كحد أقصى، ويوم العاشر من مايو كحد أقصى لموعد صرف مرتبات مايو المقبل.

كان رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس حفيظ المبروك أصدر قرارًا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

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