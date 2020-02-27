فينجر: سيتي يعاني من مشكلة عايشتها في أرسنال رغم صرف الكثير من المال

وصرح فينجر عبر قناة “بي إن سبورتس” قائلا: “أعتقد أن مانشستر سيتي صرف العديد من الأموال على المدافعين، إن نظرت للأربع أو الخمس سنوات الماضية، صرف كمية كبيرة من المال”.

وأضاف “يظهر ذلك أن الأمر ليس سهلا أن تجد مدافعا يقوي الفريق، الكل يبحث عن مدافعين”.

وواصل “حينما كنت في أرسنال كان الكل يقول حسنا عليك أن تجد مدافعين، لكنك تجلس في مقعدك وتقول لم يعد هناك العديد من المدافعين الكبار حتى وإن توافرت كمية كبيرة من المال”.

وأتم “إن خسر سيتي لابورت لنهاية الموسم فسيصبح الأمر صعبا بالنسبة لهم في دوري الأبطال، الدوري الإنجليزي قد انتهى، الآن الهدف هو الفوز بدوري الأبطال، بالطبع هم بحاجة لصلابة دفاعية”.

مانشستر سيتي فاز بنتيجة 2-1 ضد ريال مدريد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وخلال المباراة تعرض أيمريك لابورت للإصابة وسط تكهنات بغيابه لنهاية الموسم.

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