روسيا ترحب بإرسال بعثة مراقبين عسكريين من الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا .

وقالت زاخاروفا – خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، “نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الإفريقي في ختام قمة الاتحاد في أديس أبابا بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وضع وقف إطلاق النار في حالة التوصل لاتفاق في هذا الشأن بين أطراف النزاع الليبي”.

وأضافت قائلة، “ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية، من الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع في ليبيا “.

وكان مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، قد أعلن أوائل الشهر الجاري، أن الاتحاد الإفريقي سيرسل بعثة لتقييم الأوضاع في ليبيا ، واصفا الموقف بأنه أصبح يمثل تهديدا للسلام الدولي.

يُذكر أن القمة الإفريقية الـ 33 للرؤساء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية قد أنهت أعمالها في العاشر من فبراير الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أوسع في حل هذا النزاع.

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