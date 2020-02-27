الخطوط الجوية الجزائرية تلغي رحلات المعتمرين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائر ية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلات المعتمرين نحو البقاع الإسلامية المقدسة بسبب فيروس كورونا .

وبررت الشركة الجزائر ية موقفها بقرار السلطات السعودية القاضي بتعليق رحلات المعتمرين كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المتحور.

وقال أمين أندلسي، مدير الاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائر ية، إن عودة تسيير رحلات ال عمرة مرهون بقرار السلطات السعودية، لافتا إلى أن رحلات العودة من البقاع المقدسة، تبقى مبرمجة في مواعيدها المحددة.

وألغت الخطوط الجوية الجزائر ية رحلة كانت مبرمجة اليوم الخميس، نحو البقاع المقدسة كان يفترض أن تقل 288 معتمرا.

كان وزير الصحة الجزائر ي عبدالرحمن بن بوزيد، كشف أمس الأول الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر ، داعيا المواطنين إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لتجنب انتشاره في الجزائر . وأوضح بن بوزيد، أن الحالة هي لإيطالي وصل إلى الجزائر يوم 17 فبراير الجاري.

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