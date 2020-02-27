القائد العام يثني على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب

الرجمة 27 فبراير 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر مساء اليوم الخميس، بمقر القيادة العامة بمنقطة الرجمة وفداً من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي .

وقال مكتب إعلام القيادة العامة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن القائد العام المشير خليفة حفتر “أثنى على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة القوات المسلحة والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي الغاشم في البلاد”.

من جهته، عبر الوفد عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدماً في صف القوات المسلحة لـ”نصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين”. (وال – الرجمة)

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