وسائل إعلام ليبية: مقتل جنود أتراك في هجوم للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لهم في قاعدة معيتيقة بطرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، عن مقتل جنود أتراك في هجوم للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لهم في قاعدة معيتيقة بطرابلس- بحسب سكاي نيوز عربية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أفادت وسائل إعلام ليبية، عن مقتل جنود أتراك في هجوم للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لهم في قاعدة معيتيقة بطرابلس- بحسب سكاي نيوز عربية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
– يجب ان يعلم الجميع –
ان علاقة ليبيا والعاصمة طرابلس بالأتراك فقط كانت لدعم العاصمة بالاسلحة لحق للرد والدفاع فقط وليست علاقة كما يظنها البعض –
في خالك تجاهل تام الدعم الذي يتحصل عليه مجرمي الحرب قي المنطقة الشرقية والمدعومة من مصر الآي تصنع الأسلحة وتستفيد من النفط الليبي في الجهة الشرقية وتدخل الممنوعات للبلاد والادويةً المنتهية والأغذية الفاسدة والعمالة الغير قانونية بشكل لا يصدق –
اما عن التاريخ وتدخل الأتراك مع العلم ان تركيا علاقتها بمصر والسيسي علاقة وطيدة وربنا أفضل من علاقتها بالليبيين لغرض التجارة بين مصر وتركيا –
ويجي عدم تناسي ان الأتراك مدعومين من احزاب لبنان المعادية للشعب الليبي عداء ازلي سواء في الوقت الحالي او النظام السابق –
وان احزاب الأخوان الآي يضم القاضي المرتشي مصطفي عبد الجليل الهارب لإسطنبول والذي قتل شباب الجيش الوطنيين في الشرق واغتيال العميد عبد الفتاح يونس – وسبب قي مقتل السفير الامريكي واغتياله – في الشرق ايضا – وقام باستدعاء اردوغان وأطلق خطاب في الشرق الليبي ايضا –
فلا اعتقد ان اتهام الحكومة في طرابلس بالعمالة لتركيا صحيحة – ..!!
ببساطة – كل الدول العربية الغير متورطة للاسف كان موقفهم سلبي تماما كالمعتاد – سواء منا حدث في القصف على لببيا في 2011- او ما حدث الفترة الماضية من استهداف المطارات المدنية في طرابلس العاصمة الليبيك – او محاولة التخريب المتعمد للموسسات العامة الليبية – او استهداف المصانع الليبية للحد من الاستيراد – او من استهداف المدنيين الليبيين او استهداف الموانيء البحرية او استهداف الشباب المتطوع للخدمة في الشرطة الليبية – ومحاولة وضع المسؤلية هذه الجراءم على المليشيات – …!!
– ادا كُنتُم تستهدفون شباب ليبي متطوع من العاصمة لحماية بلاده في معسكراتهم بالصواريخ الموجهة – فكيف تستطيع طرابلس حماية مؤسساتها ومصالحها وأماناتها – ختى ولو مان هناك بعض التقصير من حكومة الوفاق – فاعتقد ان اي تقصير سببه عرقلة المصراتيين او النواب العملاء الذين يضعون ولاءهم لإدريس السنوسي الذي جعل ليبيا ظلام دانس في عهد الأمراض والكرب – او الأطراف المتدخلة من المدعو غسان سلامة او الإعلاميين او الأوروبيين الذين يحاولون التملص من مسوليتهم عن جراءم حرب – وتدخلات في شءون دول ليست لديهم اي فكرة عن تسيير شءونها بطريقة تساعد المواطنين الليبين على العيش بسلام – ومحاولة اطالة المواضيع بإجراء لقاءات واجتماعات لا تعرف نهايتها والشعب الليبي مغيب عن بنودها او ما تحتويه لتقرير مصيره – بنفسه بوجود نواب فرضوا عاى الشعب الليبي الذي يعيش في الداخل الليبي او المهجر قسريا – دون الالتفات للهاربين باموال الدولة ويحاولون ان يتكلموا مع الاعلام من الخارج متناسيين المطارات الذي هدمت او الاستيراد الغير قانوني والمساعدات الخارجية الآي نا حلين سوى الأمراض والأوبءة للشعب الليبي .
Deshesha post from a coward & a diseased Turkish puppy
Go to hell with your Turks & Syrians murders ya coward
We salute the Brave Falcons all over the pure soil of Libya
–
32-ط.
– يجب ان يعلم الجميع –
ان علاقة ليبيا والعاصمة طرابلس بالأتراك فقط كانت لدعم العاصمة بالاسلحة لحقها للرد والدفاع فقط وليست علاقة كما يظنها البعض –
في خالك تجاهل تام الدعم الذي يتحصل عليه مجرمي الحرب قي المنطقة الشرقية والمدعومة من مصر الآي تصنع الأسلحة وتستفيد من النفط الليبي في الجهة الشرقية وتدخل الممنوعات للبلاد والادويةً المنتهية والأغذية الفاسدة والعمالة الغير قانونية بشكل لا يصدق –
اما عن التاريخ وتدخل الأتراك مع العلم ان تركيا علاقتها بمصر والسيسي علاقة وطيدة وربما أفضل من علاقتها بالليبيين بكثير جدا والسعودية والخاشفحقي واغتياله هناك وايضاً لغرض التجارة بين مصر وتركيا وقطر –
ويجب عدم تناسي ان الأتراك مدعومين من احزاب لبنان المعادية للشعب الليبي عداء ازلي سواء في الوقت الحالي او النظام السابق –
وان احزاب الأخوان الآي يضم القاضي المرتشي مصطفي عبد الجليل الهارب لإسطنبول والذي قتل شباب الجيش الوطنيين في الشرق واغتيال العميد عبد الفتاح يونس – وسبب قي مقتل السفير الامريكي واغتياله – في الشرق ايضا – وقام باستدعاء اردوغان وأطلق خطاب في الشرق الليبي ايضا –
فلا اعتقد ان اتهام الحكومة في طرابلس العاصمة الليبية بالعمالة لتركيا صحيحة – ..!!
ببساطة – كل الدول العربية الغير متورطةًللاسف كان موقفهم سلبي تماما كالمعتاد – سواء مما حدث في القصف على لببيا في 2011- او ما حدث الفترة الماضية من استهداف المطارات المدنية في طرابلس العاصمة الليبية – او محاولة التخريب المتعمد للموسسات العامة الليبية – او استهداف المصانع الليبية للحد من الاستيراد – او من استهداف المدنيين الليبيين او استهداف الموانيء البحرية او استهداف الشباب المتطوع للخدمة في الشرطة الليبية – ومحاولة وضع المسؤلي هذه الجراءم على المليشيات – …!!
– ادا كُنتُم تستهدفون شباب ليبي متطوع من العاصمة لحماية بلاده في معسكراتهم بالصواريخ الموجهة – فكيف تستطيع طرابلس حماية مؤسساتها ومصالحها وأماناتها – حتى ولو كان هناك بعض التقصير من حكومة الوفاق – فاعتقد ان اي تقصير سببه عرقلة المصراتيين او النواب العملاء او الذين يضعون ولاءهم لإدريس السنوسي الذي جعل ليبيا ظلام دامس في عهد الأمراض والكرب –
او تونس وقطر ومحاولة الاستفادة من الاموال الليبية للدخول للعالم الرقمي الخفي …!!!
– او الأطراف المتدخلة من المدعو غسان سلامة او الإعلاميين او الأوروبيين الذين يحاولون التملص من مسوليتهم عن جراءم حرب – وتدخلات في شءون دول ليست لديهم اي فكرة عن تسيير شءونها بطريقة تساعد المواطنين الليبين على العيش بسلام – ومحاولة اطالة المواضيع بإجراء لقاءات واجتماعات لا تعرف نهايتها والشعب الليبي مغيب عن بنودها او ما تحتويه لتقرير مصيره – بنفسه بوجود نواب فرضوا قسرا على الشعب الليبي الذي يعيش في الداخل الليبي او المهجر قسريا – دون الالتفات للهاربين باموال الدولة ويحاولون ان يتكلموا مع الاعلام من الخارج متناسيين المطارات الذي هدمت والموانيء كذلك او الاستيراد الغير قانوني والمساعدات الخارجية الآي جلبت سوى الأمراض والأوبءة للشعب الليبي .
أضف تعليقـك