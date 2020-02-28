مصر بعيون حروفية مغربية.. السفير أشرف إبراهيم يفتتح معرضا للفن التشكيلي بالمركز الثقافي المصري بالرباط

نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرباط الخميس، معرضا للفن التشكيلي وفن الحروفيات بطابع مصري مغربى تحت شعار “مصر بعيون حروفية مغربية” للفنانة التشكيلية المغربية / أمينة شيشى.

وافتتح السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمملكة المغربية، المعرض، بحضور أعضاء السفارة المصرية بالرباط ولفيف من الفنانين والمثقفين أصدقاء المركز الثقافى المصرى، وبدأت فعاليات المعرض بكلمة ترحيب هبة بهاء الدين سعيد الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، تلتها كلمة للفنانة الحروفية المغربية/ أمينة شيشى .

ورحب السفير أشرف إبراهيم، بالحضور وأثنى على مجهودات المركز الثقافي المصري في تنظيم تظاهرات ثقافية مختلفة، موضحا دور المركز في مد أواصر العلاقات المغربية المصرية من خلال الأنشطة التي يقدمها منذ نشأته.

واحتوى المعرض على 24 لوحة للخط ال عرب ى وفن الحروفيات بطابع مصري مغربى.

واختتمت فعاليات المعرض، بتقديم درع المركز كتقدير وتكريم للفنانة المبدعة أمينة شيشى على المشاركة المتميزة والتى بدورها قدمت إهداء لوحة بالخط المغربى لسعادة السفير أشرف إبراهيم . وأهدت الفنانة أمينة شيشي، هدية تذكارية تحتوى على أفيش المعرض لـ”هبة بهاء الدين”.

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