النشرة الوبائية الليبية ليوم الخميس 27 فبراير

ايوان ليبيا – وكالات:

وأوضحت النشرة التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدم تسجيل أي حالات في ليبيا، تأتي بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وعن الوضع الوبائي العالمي، أشارت النشرة الوبائية، تسجيل 82,550 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

عالميًا:

وفي الدول التي رُصد فيها الفيروس، تأتي كوريا الجنوبية، في المركز الرئيسي للمرض خارج الصين، بعد ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير، تجاوز 500 إصابة.

وفي الصين، بلغ عدد الإصابات في الصين حتى الآن 78600 إصابة بينها 2747 وفاة.

وبلغ انتشار الفيروس حتى الآن، في أكثر من 45 بلداً، وعدد الإصابات فيها نحو 3600 إصابة، مع أكثر من 50 وفاة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إغلاق المدارس العامة في البلاد موقتاً ابتداء من الاثنين القادم.

وفرضت الولايات المتحدة بمنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الفائتين، للأراضي الأمريكية.

وفي إيران، تم تسجيل 7 وفيات، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26، وهو الأعلى خارج الصين.

ووصل فيروس كورونا، إلى البرازيل، عبر أحد مواطنيها العائد من إيطاليا.

وسجّلت اليونان وأسبانيا وكرواتيا والنمسا والدنمارك وألمانيا حالة إصابة على الأقل لأشخاص تلقوا العودة بعد زيارتهم لإيطاليا.

وفي الجزائر، وصل إيطالي مصاب بالفيروس، بعد أن تم تسجيل حالة سابقة في مصر.

وسجّلت حالات إصابة في سويسرا والنرويج ومقدونيا الشمالية، كما أعلنت إستونيا يوم أمس الخميس عن أول إصابة لدى إيراني يعيش فيها.

وأعلنت السلطات في فرنسا، وفاة أول فرنسي من الفيروس، ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون، في كلمة له يوم أمس، أن انتشار الفيروس وباء ويجب مواجهته على أحسن وجه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا