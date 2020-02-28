أهم المعلومات عن فيروس الكورونا الجديد

ايوان ليبيا – وكالات

هناك الكثير من المعلومات التي تنتشر بسرعة كبيرة حول فيروس الكورونا ومخاوف حوله، لكن ما حقيقة هذا الفيروس؟ إليك أهم المعلومات.

ينتشر فيروس الكورونا بشكله الجديد بشكل كبير في دولة الصين الان، كما سجلت بعض الحالات المتفرقة ببعض الدولة المختلفة من العالم، مما شكل مخاوف كبيرة بين الناس. تعرف معنا على أهم المعلومات المرتبطة بفيروس الكورونا الجديد.

فيروس الكورونا عبارة عن نوع من أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

لقد سجل أول انتشار لفيروس الكورونا الجديد (2019-nCoV) في مدينة ووهان في الصين.

بعد بعض التحريات والفحوصات، وجد أن عدد كبير من المصابين كانوا في سوق الأسماك والحيوانات سابقًا، مما يشير إلى وجود علاقة ما بين الحيوانات والإصابة بمرض الكورونا الجديد.

إلى جانب ذلك، يعتقد أن الفيروس ينتقل من الإنسان المصاب إلى السليم أيضًا، الأمر الذي سرع من عملية انتشار الفيروس في الصين بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس الكورونا بنوع اخر كان قد انتشر في السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية ليتم التعامل معه لاحقًا والتخلص منه.

إن الإصابة بمرض الكورونا الجديد من شأنه أن يترافق مع عدد من الأعراض المختلفة، أهمها:

هذه الأعراض قد تتراوح من الطفيفة إلى الشديدة.

بدوره يشير المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) أن أعراض فيروس الكورونا الجديد قد تظهر بعد يومين أو 14 يوم تقريبًا من التعرض للفيروس.

كما ذكرنا هناك عدة أنواع من فيروس الكورونا، وهي تتواجد بأنواع مختلفة من الحيوانات، مثل الجمال والقطط وغيرهم.

في هذا الانتشار الجديد لفيروس الكورونا في الصين، يعتقد أنه بدأ من سوق الأسماك والحيوانات كما ذكرنا، لينتشر بعدها من المصابين إلى السليمين.

بشكل عام كان قد انتشر فيروس الكورونا السابق بين الناس عن طريق السعال والعطس، تمامًا كالإنفلونزا، إلا أن فيروس الكورونا الجديد من غير المعروف بعد سهولة انتشاره بين الناس.

هناك الحاجة لدراسة فيروس الكورونا الجديد من أجل معرفة العديد من المعلومات حوله، سواء كيفية انتشاره بين الناس وحدة المرض وطرق علاجه.

حتى الان لا يوجد طرق محددة للوقاية من فيروس الكورونا الجديد، لذا الطريقة الأمثل هي عن طريق محاولة تجنبه كليًا.

في المقابل يوصي المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها باتباع طرق الوقاية من الالتهابات الرئوية والتي تشمل:

لا يوجد حتى الان طريقة محددة تساعد في علاج الإصابة بفيروس الكورونا الجديد.

العلاجات الموجودة تساعد في التخفيف من الأعراض المرافقة للمرض.

إن كنت تعتقد أنك تعرضت لفيروس الكورونا من الضروري التوجه لأقرب مستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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