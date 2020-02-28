تعرف على أنواع الكمامات الطبية

ايوان ليبيا – وكالات

تتنوع أقنعة الأنف والفم، والتي تعرف بالكمامات الطبية أو قناع الوجه أو قناع الجراحة، ولكل منها أغراض طبية تختلف عن غيرها، فمنها ما يستخدم في طب الأسنان، والوقاية من العدوى، والعزل، وأقنعة الليزر وغيرها.

أنواع الكمامات الطبية

أقنعة إجراءات

يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال وجود حلقتين للأذن لتثبيت القناع على الوجه وتستخدم في المستشفى ووحدات العزل ووحدات المخاض والولادة، ويمكن استخدام هذه الأقنعة في قسم الطوارئ ووحدات العناية المركزة للإجراءات السريرية، ومع ذلك، يعتبر هذا النوع من الكمامات غير مناسب للاستخدام في غرف العمليات.

الكمامات الجراحية

يتم استخدام هذا النوع من الكمامات بشكل أساسي من قبل طاقم الجراحة وغرفة العمليات، وهي عبارة عن قناع له شريطان يتم تثبيت القناع بهما على الوجه بدلاً من الحلقات، والهدف منها هي الحماية ضد مخاطر عالية من التعرض للسوائل.. والأقنعة الجراحية مصممة لبيئات معقمة.

قناع التنفس N95 الجراحي

هو النوع الثالث من الأقنعة، ويتم استخدامه لتصفية الدخان الجراحي الناتج عن الأجهزة المولدة للطاقة مثل الوحدات الكهربائية، وأشعة الليزر والمشارط بالموجات فوق الصوتية أو المقطِّرات أثناء العمليات الجراحية، ويوصى باستخدام أقنعة N95 كلما كانت هناك حاجة إلى ارتداء معدات الوقاية التنفسية، كحماية ثانوية من الدخان الجراحي المتبقي.

ويجب أيضًا ارتداؤها أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي عالي الخطورة على المرضى الذين يعانون من الأمراض المعروفة أو المشتبه في انتقالها من الهباء الجوي مثل السل، والحماق والحصبة الألمانية، ولا ينبغي استخدام الأقنعة الجراحية القياسية مع العلاقات خلال هذه الإجراءات.

الكمامات الطبية للحماية من التعرض للمخاطر

تم تصميم هذه الأقنعة في الأساس للتقليل من مخاطر إصابة جرح المريض، بسبب الكائنات الحية الدقيقة الوارد انتقالها للمريض من أطباء الكشف السريري، وتهدف إلى حماية كل من المريض والطبيب من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية، التي يتم انتقالها عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى، حيث يمكن أن تحتوي أعمدة الدخان التي تنتجها الأجهزة عالية السرعة على مواد كيميائية سامة، بالإضافة إلى المهيجات الأخرى والملوثات، بما في ذلك الغبار.

كمامات الحساسية

في بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة لإبقاء المواد المثيرة للحساسية والغبار والأوساخ والعشب وغبار الطلع بعيداً عن وجهك، ويعتبر ارتداء هذه الأقنعة من أسهل الطرق لتقليل التعرض لتلك العوامل أو القضاء عليها، وتتضمن عدة أنواع، على النحو التالي:

قناع Mu2 وتم صنعه لعشاق الهواء الطلق والعسكريين.

قناع الوجه Vogmask N99 CV يتميز بفلتر N99 الجديد المتطور بطبقة الكربون النشط وصمام الزفير.

قناع التنفس للمادة عالية الجسيمات (PM 2.5)، المواد المثيرة للحساسية مثل الجراثيم ، وحبوب اللقاح أو في أي وقت تريد تصفية الملوثات المستنشقة.

Qmask يعتبر القناع المثالي الذي يجب ارتداؤه عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو التعرض للغبار أو القيام بالأعمال المنزلية الأخرى، من مميزاته أنه خفيف الوزن وقابل للغسل.

N95 Bird Flu Mask يوفر الحماية ضد الفيروسات والبكتيريا، كما أنه رائع للاستخدام في تصفية الغبار وحبوب اللقاح والمواد المثيرة للحساسية الأخرى

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