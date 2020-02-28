بورصة اسطنبول تتهاوى.. والليرة تتراجع بعد مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب

بدأت بورصة اسطنبول تداولات اليوم الجمعة على تراجع حاد بعد التصعيد في شمال سوريا، حيث قتل 33 جنديا تركيا في داخل إدلب بسوريا ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا.

وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر البورصة الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index انخفض، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.18% إلى 101384 نقطة.

كذلك تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، حيث جرى تداول العملة التركية عند 6.2392 ليرة للدولار، بعدما أغلقت تعاملات الخميس عند 6.2090 ليرة للدولار.

وجاء التراجع بعد التصعيد في شمال سوريا، وإعلان حلف الشمال الأطلسي الناتو عن عقد اجتماع طارئ الجمعة بناء على طلب أنقرة، حسبما نقلت سكاي نيوز عرب ية.

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