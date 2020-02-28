راموس: الفوز على برشلونة له مذاق خاص.. وزيدان يُحكم قبضته على غرفة الملابس

وبالنسبة للاعبين، هي مباراة ذات طابع خاص، الفوز بها ليس كفوز بأي مباراة أخرى.

وتحدث سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن المواجهة التي يستضيفها ناديه في الجولة 26 من البطولة قائلا في تصريحات صحفية:”ليست كأي مواجهة أخرى”.

وواصل المدافع البالغ عمره 33 عاما “الكلاسيكو ليس كأي مباراة أخرى. الفوز على برشلونة يمنحنا فرحة طاغية ويرفع الروح المعنوية بشدة. منذ بداية الأسبوع، كل شيء يكون مختلفا. ينصب تركيز الإعلام على المباراة، وهذا ما يجعلها رائعة”.

واستمر قائد منتخب إسبانيا “مهم جدا بالنسبة لنا أن نفوز في ملعبنا، أمام جمهورنا، وهو ما يحفزنا. الدوري يزداد صعوبة في كل عام، اليوم لا تتوقع أن بمقدورك الفوز في كل ملعب، هذا ليس صحيحا. أي فريق قد يسبب لك مشكلات”.

وانتقل راموس للحديث عن زميله السابق ومدربه الحالي زين الدين زيدان الذي أعاد ريال مدريد منافسا قويا على البطولات منذ عودته لمقاليد الحكم في قلعة سانتياجو برنابيو.

وكشف راموس كيف لشخصية الفرنسي تأثير إيجابي كبير على اللاعبين بالقول:”زيدان أمضى سنوات عديدة هنا كلاعب، يتحكم بقوة في ما يدور بغرفة الملابس. لا يقدر الجميع على مثل ذلك، أو على الأقل لا يستطيع أي فرد أن يفعل ذلك بطريقة طبيعية مثلما يفعل زيدان”.

وأتم راموس “بغض النظر عمن يلعب كثيرا أو قليلا، زيدان يحفز الجميع وهذه إحدى أهم نقاط قوته. يعرف ماذا يمكنه أن يخرج من كل فرد فينا، أراه المدرب الأمثل لفريق مثل ريال مدريد. أتمنى أن نعيش معه حقبة جديدة من الانتصارات والتتويجات”.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو وصيفا لترتيب البطولة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

وهو ما يجعل التعادل ليس في مصلحة رفاق راموس الطامحين أن يمنحهم ملعب سانتياجو برنابيو دعما كبيرا لمواجهة ليونيل ميسي وزملائه.

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