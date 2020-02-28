أرتيتا: علي أن أفسر للاعبين لماذا خسرنا أمام أولمبياكوس

وخسر أرسنال لأول مرة في العام الحالي ليودع البطولة القارية بعد السقوط في ملعبه بنتيجة 2-1 ضد أولمبياكوس، وكان فاز ذهابا في اليونان بهدف دون رد.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية بعد المباراة:”أهم شيء الآن هو أن نظل أقوياء ومتحدين في غرفة الملابس. قبل كل شيء، علي إقناعهم بما حدث في المباراة وأفسر لهم لماذا خسرنا”.

وواصل أرتيتا الذي يقود أرسنال منذ ديسمبر الماضي “لو استمررنا على نفس المنوال سنحقق نتائج جيدة مثلما فعلنا في آخر 10 مباريات. أريد التركيز الآن على إعادة الثقة للاعبين وإقناعهم أن أمامنا الكثير”.

وأتم “الشعور بخيبة الأمل هو جزء من هذه الرياضة ولقد حدث. علينا أن نتعلم كفريق”.

وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من إقصاء أولمبياكوس بعد هدف رائع لبيير ايميرك أوباميانج في الوقت الإضافي، لكن يوسف العربي أحرز هدفا متأخرا للضيوف أطاح بأحلام المدفعجية.

ويحل أرسنال ضيفا على بورتسموث يوم الإثنين في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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