الجيش الليبي: تمركز الميليشيات والقوات التركية في طرابلس أصبح في مرمى نيران قواتنا

قال مدير إدارة التوجية المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، إننا أصبحنا ملزمين بالرد على مصادر النيران وتحييد الطائرات المسيرة التركية.

وأكد المحجوب في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز” عرب ية، اليوم /الجمعة/ – أن قوات الجيش الليبي لم تخرق وقف إطلاق النار، ولكنها مضطرة للتعامل أمام ما يحدث يوميًا.

وأضاف أن كل تمركزات الميليشيات والقوات التركية في طرابلس أصبح في مرمى نيران الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن نحو 2 إلى 3 كيلو مترات فقط تفصل الجيش الليبي عن العاصمة طرابلس.



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