فرنسا وهولندا وبريطانيا تعلن اكتشاف حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلن مسئولون في قطاع الصحة في هولندا اكتشاف حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا في العاصمة أمستردام.

وكانت هولندا أعلنت اكتشاف أول إصابة بالمرض في وقت متأخر أمس الخميس في مدينة تيلبرج بجنوب البلاد. وتبين أن الحالتين زارا شمال إيطاليا في الآونة الأخيرة وأنه لا توجد صلة بينهما.

وقال مسئولو قطاع الصحة في بريطانيا اليوم الجمعة إن عدد الحالات المؤكدة ب فيروس كورونا ارتفع إلى 19 بعد اكتشاف أول حالة إصابة في ويلز وحالتين جديدتين في إنجلترا.

وكانت بريطانيا أعلنت اكتشاف أول إصابة بالفيروس في 31 يناير.

وكتب رئيس بلدية مدينة نيس بجنوب فرنسا على تويتر أنه تم اكتشاف حالة إصابة ب فيروس كورونا في المدينة وهي امرأة عادت في الآونة الأخيرة من مدينة ميلانو الإيطالية.

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