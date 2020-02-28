اليونان تضاعف دورياتها على الحدود مع تركيا

عززت اليونان ، اليوم الجمعة، دورياتها على الحدود مع تركيا ، عقب إعلان الأخيرة، أنها لن تمنع المهاجرين من العبور إلى أوروبا .

وقال مصدر حكومي، إن ” اليونان عززت حراسة حدودها البرية والبحرية إلى أقصى حدّ”.

ووفق مصدر أمني يوناني، تمت مضاعفة الدوريات وإعلان التعبئة العامة، وقال المصدر: إن ” كل شيء تحت السيطرة، لا داعي للقلق”.

وقال مصدر أمني آخر “نراقب الوضع ونكيّف قواتنا” على وقع التطورات.

وأشار مصدر عسكري يوناني إلى أنه تم رصد حوالي 300 مهاجر على الجانب التركي من الحدود، في منطقة إفروس (شمال شرق)، وأضاف أن “هذا الرقم اعتيادي”. وأعلن مسئول تركي كبير صباح الجمعة، أن بلاده لن تمنع مستقبلا المهاجرين الذي يحاولون الوصول إلى أوروبا من عبور الحدود. وجاء ذلك بعد وقت وجيز من مقتل 33 عسكريا تركيا في منطقة إدلب السورية (شمال غرب) بضربات جوية نسبتها أنقرة للنظام السوري المدعوم عسكريا من روسيا. وقال مصدر حكومي يوناني “بعد التطورات في إدلب، تجري (أثينا) اتصالات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”. وسيجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الحلف على نحو طارئ الجمعة لمناقشة الأزمة في سوريا . وعلاوة على مجموعة المهاجرين في الحدود البرية، تحدثت وكالة ديميرورن الحكومية التركية عن وصول مهاجرين آخرين إلى أيفاليك التركية (شرق)، سعيا للمرور إلى جزيرة ليسبوس اليونان ية عبر قوارب. وعاين صحفيون من وكالة فرانس برس وصول قارب إلى ليسبوس يحمل 15 أفغانيا بينهم عدة أطفال. وتخشى تركيا التي تستقبل حاليًا حوالي 3,6 مليون سوري هربوا من بلدهم الذي دمرته الحرب، وصول لاجئين إضافيين في حين يتزايد رفض الأتراك لحضورهم. وتخشى اليونان وشركاؤها الأوروبيون تدفق موجة لجوء جديدة من سوريا ، ووصل أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عام 2015، وانتهت تلك الموجة عقب توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و تركيا لتنظيم تنقلات اللاجئين. وتواجه اليونان صعوبات في الاعتناء بآلاف طالبي اللجوء، بعضهم موجود في البلاد منذ عدة أعوام، خاصة في الجزر التي تعاني مخيماتها من الاكتظاظ وظروف عيش مزرية.

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