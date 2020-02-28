بريطانيا تدين قصف مواقع في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات:

دانت بريطانيا قصف مواقع في العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، مؤكدة رفضها هذا «الاعتداء»، وداعية إلى مواصلة دعم جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، ودعم «التقدم المحرز في المحادثات العسكرية (5+5) للتوصل إلى وقف إطلاق النار».

جاء ذلك في بيان للسفارة البريطانية لدى ليبيا اليوم الجمعة، بعد إعلان قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتقية ومحيطة وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صارخ غراد.

وكانت إدارة شؤون الجرحى طرابلس قررت صباح اليوم إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

وذكر سكان في سوق الجمعة أن عشرات القذائف تساقطت على المنطقة وفي جوار قاعدة معيتيقة منذ الثامنة صباح اليوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا