تركيا تؤكد أن فتح الحدود أمام المهاجرين لن يضر العلاقات مع الغرب

أنقرة-العنوان

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا لا تعتقد أن قرارها السماح لبعض من ملايين المهاجرين الذين تستضيفهم بالعبور إلى أوروبا سيضر علاقاتها مع الغرب.

وردا على تصاعد الصراع ومقتل 33 من قواتها في منطقة إدلب السورية يوم الخميس، فتحت تركيا حدودها البرية الغربية والبحرية أمام المهاجرين المغادرين.

وفي تعليقات للصحفيين، قال فخر الدين ألتون إن المهاجرين الآن أصبحوا مشكلة أوروبا والعالم. وأضاف أن أنقرة لا تملك خيارا سوى تخفيف السيطرة على الحدود بعدما لم تتلق الدعم الكافي لاستضافة نحو 3.7 مليون لاجئ سوري.

المصدر- (رويترز)