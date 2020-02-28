العراق: تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد

أعلنت دائرة صحة (الكرخ) في العاصمة العراق ية بغداد ، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس (كورونا) في العاصمة.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي – في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراق ية – إنه “تم تشخيص حالة إصابة ب فيروس كورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنة”.

وأضاف أنه “تم تشخيصها في مستشفى مدينة (الأمامين الكاظمين) الطبية”، مشيرًا إلى أنها “ترقد حاليًا في مستشفى (الفرات) العام وحالتها الصحية مستقرة”.

وأعلنت وزارة الصحة العراق ية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة في بغداد ، صباح يوم أمس الخميس، وحالة أخرى في كركوك، مساء أمس، يضاف إلى ذلك أربع حالات من عائلة واحدة في كركوك، ليكون مجموع العراق يين المصابين بالفيروس ست حالات.

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