منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة السعودية لأسرة حسني مبارك | صور

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر ال عرب ية محمد حسني مبارك .

جاء ذلك خلال زيارة مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر ال عرب ية أسامة بن أحمد نقلي، حيث كان في استقباله ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

فيما أ عرب ت أسرة الفقيد من شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ولسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.

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