تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى كلب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة ب فيروس كورونا المستجد لدى كلب في هونغ كونغ ب الصين ، مما دفع السلطات لإعلان وضع كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بالفيروس، في الحجر الصحي.

وأوضحت سلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية، مشيرة إلى أنه ليس هناك “عوارض ذات صلة” بالفيروس، حسبما أفادت سكاي نيوز عرب ية.

وأشار ناطق باسم الحكومة، إن “اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء كوفيد-19 ( فيروس كورونا المستجد)”.

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس، أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في “شدق الكلب وخطمه”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا