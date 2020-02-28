فرنسا تعلن عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا ، اليوم الجمعة، عن تأكيد 19 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال الوزير إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وبشكل منفصل، قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على حسابها على تويتر إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات ب فيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.

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