إينتراخت فرانكفورت لم يتأثر بالإعصار وحصد آخر مقاعد ثمن نهائي الدوري الأوروبي

المباراة تأجلت 24 ساعة بسبب إعصار وكان من الصعب ضمان حضور وضمان آمن للجماهير والتي يقدر عددها بـ 29 ألف مشجعا.

وفاز فرانكفورت في لقاء الذهاب بألمانيا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وفي الإياب تعادل بنتيجة 2-2.

وسيلتقي فرانكفورت مع بازل السويسري في ثمن النهائي بعدما أجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل، إذ تقدم الفريق النمساوي أندرياس أولمار في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية لم يتعامل معها كيفين تراب بشكل مناسب.

ومن ثم رد البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 30 برأسية من عرضية الصربي فيليب كوستيتش.

وتكرر نفس السيناريو في الشوط الثاني، إذ تقدم الكاميروني جيروم أونجين بهدف ثان لسالزبورج في الدقيقة 72 من رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء سجل سيلفا هدف التعادل والثاني له بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 83 من على حدود منطقة الجزاء.

وجاءت مباريات دور الـ16 كالتالي:

إسطنبول باشاك شاهير التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي

أولمبياكوس اليوناني ضد ولفرهامبتون الإنجليزي

رينجرز الاسكتلدني ضد باير ليفركوزن الألماني

فولفسبورج الألماني ضد شاختار دونتسك الأوكراني

إنتر ميلان الإيطالي ضد خيتافي الإسباني

إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي

إينتراخت فرانكفورت الألماني ضد بازل السويسري

لاسك النمساوي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

وتستضيف الفرق المذكورة أولا مباريات الذهاب.

وبعد انتهاء الدور ثمن النهائي يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة الدور ربع النهائي.

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