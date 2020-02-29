الجعفري: أردوغان حول الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم الإخوان المسلمين

نيويورك-العنوان

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم السبت، من جديد أن دمشق تحارب الإرهاب على أراضيها، وإدلب أرض سورية، مشيرا إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار.

وقال الجعفري في جلسة اليوم: “سوريا تكافح الإرهاب على أراضيها وإدلب أرض سورية، ونظام أردوغان ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار”.

وأضاف الجعفري: “وجود القوات التركية بعيدا عن نقاط المراقبة دليل على دعمها للجماعات الإرهابية، والنظام التركي حوّل نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات لدعم التنظيمات الإرهابية”. وأفاد الجعفري: “أردوغان حوّل الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم الإخوان المسلمين”.

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس – النيرب.

وكان حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، في وقت سابق من مساء أمس الخميس، مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم جوي للجيش السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

في السياق، قالت الرئاسة إن أنقرة قررت: “الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية”.

المصدر-وكالات