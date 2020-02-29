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إيران: النائب محمد رمضاني توفي بالأنفلونزا وليس كورونا.. وندرس إغلاق البرلمان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكدت وكالات أنباء رسمية في إيران نبأ وفاة عضو مجلس الشورى الإسلامي، محمد رمضاني ، مشيرة إلى أنه توفي بالأنفلونزا وليس كورونا ، وأن رمضاني نائب عن مدينة رشت للبرلمان المقبل.
ونقلت “روسيا اليوم” عن أسد الله عباسي المتحدث باسم البرلمان ال إيران ي أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بلغ خمسة من أصل مائة نائب أجروا فحوصات الإصابة بالفيروس.
ودعا عباسي بقية النواب لإجراء الفحوصات.
وأضاف عباسي أن البرلمان لن يعقد اجتماعه المقرر غدا، مضيفا أن لجنة رئاسة البرلمان لاتزال تدرس توصية من وزارة الصحة لإغلاق البرلمان وتعليق اجتماعاته للحد من تفشي الفيروس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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