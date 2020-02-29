دعم ألماني ب 2 مليون يورو لقطاع الصحة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن سفير ألمانيا لدي ليبيا “أوليفر أوفتشا” تقديم 2 مليون يورو لدعم برنامج التأهب لحالات الطوارئ في ليبيا والتابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال “أوفتشا” في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “انعدام الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل عملي على توفير الرعاية الصحية وتوافر الأدوية لهذا فإن ألمانيا تقوم بزيادة تمويل برنامج التأهب لحالات الطوارئ المستمر والتابع لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 2 مليون يورو، لدعم المرضى، والأطباء والممرضات في كافة أنحاء البلاد”.

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