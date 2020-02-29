رسميا – تأجيل دربي إيطاليا و4 مباريات أخرى بسبب فيروس كورونا

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتقرر تأجيل المباريات الخمس إلى 13 مايو المقبل.

أودينيزي × فيورنتينا

ميلان × جنوى

بارما × سبال

ساسولو × بريشيا

يوفنتوس × إنتر

وستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملاعب ضمن مباريات الجولة الـ 26.

وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.

وكان يوفنتوس قد طالب في وقت سابق إقامة مباراته أمام إنتر بجماهير إذ رفضت إدارة النادي إعادة أموال تذاكر المباراة للجماهير بعدما حققت ربحا وصل إلى ما يزيد عن 3 ملايين يورو.

تأجيل المباريات إلى 13 مايو يعني إقامتها قبل جولتين على نهاية الموسم وقد يشعل صراع لقب الدوري الإيطالي.

سيخوض بعدها يوفنتوس مواجهتين أمام كالياري وروما، وإنتر يلعب ضد نابولي وأتالانتا.

وفي وقت سابق، أصيب صحفي إسباني بفيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية ().

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

وتم وضع جميع لاعبي فريق بيانيسي القابع بالدرجة الثالثة الإيطالية في حجر صحي بعدما تعرض أحد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا ().

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