مستشار النمسا يدين السياسات التركية في الضغط على أوروبا بورقة اللاجئين

جدد المستشار النمسا وي سيباستيان كورتس ، دعوته إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضد مخاطر ال هجرة غير الشرعية وتدفقات اللاجئين خاصة في ظل الأزمة الحالية على الحدود التركية اليونانية ، مدينا السياسات التركية حيال ملف المهاجرين.

وقال المستشار النمسا وي -في بيان اليوم السبت- “يجب ألا تتكرر أزمة اللاجئين مثلما حدث في عام 2015″، مضيفا “يجب أن يكون هدفنا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل صحيح، ووقف المهاجرين غير الشرعيين هناك. وأكد رفضه موقف تركيا الأخير بفتح الحدود، مطالبا الحكومة التركية بالتوقف عن التلويح بالمهاجرين غير الشرعيين كورقة ضغط على أوروبا.

وأشار كورتس إلى استعداد النمسا لدعم البلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد من خلال مدها بضباط شرطة إضافيين، لافتا إلى وجود اتصال دائم مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وعلى طول طريق غرب البلقان، قائلا “إذا لم تنجح جهود حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فإن النمسا ستحمي حدودها بمفردها”.

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