تايوان تؤكد إصابة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وكالة مراقبة الأوبئة في تايوان اليوم السبت، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس ( كوفيد – 19 ) في تايوان زاد خمس حالات ليصل إلى 39 حالة.

وأضافت الوكالة، في بيان صحفي، أن أربعة مرضى من الخمسة الجدد كانوا على اتصال وثيق مع امرأة في الخمسين تعيش في شمال تايوان وهي المريض رقم 34 عندما كانت تعالج في المستشفى.

وذكر البيان، أن أحدهم عامل نظافة والثلاثة الآخرون من الممرضات، مضيفا أنه ظهرت عليهم أعراض السعال والرشح والحمى من يوم 18 حتى 25 فبراير.

ولم تغادر المريضة الـ34 تايوان حديثا، ونقلت إلى المستشفى منذ 14 فبراير لانخفاض سكر الدم لديها، ولكن لم تظهر أعراض مرضية تنفسية عليها في البداية، ثم بدأت تعاني من سعال وحمى في 21 فبراير.

وطلب من المستشفى تعقيم الأقسام ذات الصلة ووضع من لديهم تواصل وثيق مع الأشخاص الخمسة في الحجر الصحي ومراقبة صحة الطاقم المسئول في المستشفى عن كثب، وتم التعرف على 270 شخصا يخالطون مع المصابين وخرج 183 منهم. وفي يوم الجمعة، تعافت تسع حالات من بين الحالات المؤكدة، بينما توفي مريض واحد.

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