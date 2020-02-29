حمدوك: دعم الاتحاد الأوروبي للسودان يصب في مصلحة المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء السودان ي الدكتور عبد الله حمدوك ، أن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لبلاده، يصب في مصلحة السودان والمنطقة.

ذكر مجلس الوزراء السودان ي، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك عقد مباحثات مع جوزيف بوريل فونتيلس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ب الاتحاد الأوروبي ، نائب رئيس مفوضية الاتحاد، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة والاتحاد، ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة.

وأشاد حمدوك، في تصريح عقب المباحثات، بموقف الاتحاد الأوروبي المساند للسودان، ولثورته الشعبية من أجل الحرية والسلام والعدالة.

من جهته، قال بوريل إنه سيتم توفير مبلغ 100 مليون يورو للسودان، إضافة إلى المبلغ السابق والبالغ ١٥٠ مليون يورو، ليصبح الدعم الكلي ٢٥٠ مليون يورو، دعما لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد والفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية، بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال المسئول الأوروبي، إن زيارته للسودان هى الأولى لإفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبي يدعم التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية والسلام والعدالة. في غضون ذلك، أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أنه إضافة إلى الدعم الإضافي للسودان، فإنه خصص ٣٠ مليون يورو للمساعدات الإنسانية.

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