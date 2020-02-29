تعاون ليبي ايطالي للتصدي لفيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أن بلاده مستعدة للتعاون مع ليبيا في التصدي لوباء فيروس «كورونا».

وتحدث بوتشينو، خلال لقائه وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر اليوم السبت، عن الوضع الصحي بإيطاليا بعد تسجيل حالات مصابة بفيروس«كورونا»، بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال طب الأطفال وتوأمة المستشفيات بين الجانبين.

فيما أكد بن عمر، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

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