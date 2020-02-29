حقيقة إغلاق سفارة ليبيا بالرباط

ايوان ليبيا – وكالات:

نفت الحكومة المغربية إغلاق سفارة ليبيا في الرباط، قائلة إن الأنباء بخصوص هذا الإغلاق «إشاعة»، وذلك تعليقا على ما أثير حول إقدامها على القرار بعد خلافات بين حكومة الوفاق والسفير الليبي في الرباط.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، لحسن عبيابة، ردا على سؤال صحفيين على هامش أشغال المجلس الحكومي حول حقيقة إقدام المغرب على إغلاق السفارة الليبية بالرباط: «لا نتعامل مع الإشاعات».

وتداولت وسائل إعلام مغربية الأسبوع الماضي أنباء عن «صراع داخل السفارة الليبية بالرباط»، إذ نقل موقع «العمق المغربي» المحلي أن الخلاف بدأ قبل أشهر، قبل أن يحتدم عندما أنهت حكومة السراج مهام السفير عبد المجيد سيف النصر، ليرفض الأخير تسليم السفارة للموظف الأقدم.

كما أغلق سيف النصر السفارة بوجه اللجنة المكلفة بالتسليم، مهددا بإعلان ولائه للحكومة الموقتة في حالة تم إجباره على المغادرة، حسب مصدر رفض نشره اسمه للموقع المغربي، مشيرا إلى أن السفير دخل في خلاف قبل أشهر مع المبعوث الشخصي الخاص للسراج إلى المغرب العربي، جمعة القماطي.

واتهم القماطي السفير سيف النصر بعدم بذل مجهود دبلوماسي كافٍ من أجل دعم مغربي لحكومة السراج، وأنه يدبر أمر السفارة والقنصلية بـ«عقلية حيادية»، بمعنى أنه يحافظ على الود مع طرفي النزاع.

واعتبر السفير سيف النصر تدخل حكومة السراج منحازا لصالح طرف على آخر، وهو ما دفعه إلى مراسلة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لتتدخل السلطات المغربية بهدف إعلاق السفارة، التي نفت ذلك لاحقا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا