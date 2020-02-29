ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو تدمير آليات مسلحة تابعة للجيش خلال “محاولتها التسلل إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية”.

وأضاف قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع قوات الجيش واستهداف مصادر النيران داعيا المواطنين للابتعاد عن أماكن تواجد الجيش جنوب العاصمة طرابلس.

أعلنت عملية بركان الغضب كذلك سقوط قذيفة على مدرسة نور المعارف ببلدية أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس دون وقوع أضرار بشرية.

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