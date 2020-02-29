تطورات الاوضاع العسكرية جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت القيادة العامة بالجيش الوطني الليبي ،بعد ظهر اليوم السبت ،سيطرة قوات الجيش بالكامل على الطريق الساحلي الرابط ما بين العاصمة طرابلس و مدينة غريان ،كما تمكنت من احراز تقدّم في منطقة العزيزية و الهيرة ،فضلا عن السيطرة على معسكر العكرمي في منطقة الهيرة ،جنوب العاصمة طرابلس.

هذا و أفادت مصادر مطلعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في مناطق ورشفانة ،في حين تردّدت أنباء عن تمكن قوات الجيش من إحباط مخططًا لداعش لاستهداف مناطق في سبها بجنوب البلاد.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن أن الدفاع الجوي للجيش الليبي تمكن من إسقاط 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشورين عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، مساء الجمعة، أنه تم اليوم إسقاط 6 طائرات في جنوب طرابلس ووادي الربيعة، مشيرا إلى أن الطائرات تنطلق من قاعدة معيتيقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا