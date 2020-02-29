الجيش الليبي: مقتل 7 مرتزقة سوريين وأسر آخرين وتدمير آليات للميليشيات جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي مقتل 7 مرتزقة سوريين وأسر آخر وتدمير 3 آليات للميليشيات في عين زارة جنوبي طرابلس.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أفاد – الأربعاء الماضي – بأن تركيا تنقل منذ 2011 الإرهابيين من جنسيات إفريقية وغيرها من ليبيا إلى سوريا والعراق، وتقوم اليوم بنفس العملية بشكل عكسي، في إشارة إلى نقلها إرهابيين من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى ليبيا.

وأوضح المسماري أنه في يوليو الماضي تم نقل ما بين 1500 إلى 1700 من إرهابيي جبهة النصرة إلى غرب ليبيا من الرافضين لاتفاق “أستانا” عبر تركيا، كما تم نقل عناصر من 10 فصائل سورية ينتمون للقاعدة إلى طرابلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود وجوه جديدة يوميا من المرتزقة والمتطرفين غير السابقة في الجنوب الغربي.

وأكد أنه تم قبل أسبوعين رصد 4 آلاف و800 من المرتزقة وهذا العدد في تزايد مستمر.

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