أول تعليق لترامب بعد إعلان أول حالة وفاة في واشنطن بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بات أمرًا “مرجحًا” لكن البلاد مستعدة لأي تداعيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب بالبيت الأبيض اليوم السبت، بعد اعلان أول حالة وفاة بسبب المرض في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن أول حالة وفاة بالمرض في الولايات المتحدة كانت لامرأة من ولاية واشنطن في أواخر الخمسينيات من العمر وهي من الفئات الأكثر عرضة للوفاة بالفيروس.

وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع رؤساء شركات الأدوية يوم الاثنين لبحث الأمصال المتاحة.



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