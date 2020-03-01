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بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، السبت، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته.
وبهذا الفوز، يؤكد بايدن أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل، بيرني ساندرز، للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثتها كبريات القنوات التلفزيونية الأمريكية.
و حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الذي يتوجب عليه اختيار المرشح الذي سيواجه دونالد ترامب في نوفمبر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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