محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لماليزيا

أدى محيي الدين ياسين اليوم الأحد اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد لماليزيا، وذلك بعد مرور يوم واحد على قرار الملك عبد الله أحمد شاه بتعيينه في هذا المنصب.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن ياسين، البالغ من العمر 72 عاما، أدى اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة كوالالمبور أمام الملك وبحضور العديد من زعماء الأحزاب السياسية.

كان ملك ماليزيا قد أعلن أمس (السبت) تعيين محيي الدين ياسين رئيسا جديدا للوزراء في أعقاب الانهيار المفاجئ للائتلاف الحاكم واستقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد الأسبوع الماضي.

ويعد دور الملك شرفيا إلى حد كبير في ماليزيا، لكنه هو من يقوم بتعيين الشخص الذي يتمتع بدعم الأغلبية في البرلمان كرئيس للوزراء.

كان مهاتير محمد قد بعث برسالة استقالته لملك البلاد يوم الإثنين الماضي في خطوة مفاجئة، ثم أعلن بعد ذلك بقليل عن انسحاب حزبه السياسي “حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين” (بيرساتو) من “تحالف الأمل” وهو الائتلاف الحاكم وتبع ذلك الإعلان عن استقالته من منصب زعيم حزب “بيرساتو”.

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