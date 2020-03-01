الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس كورونا في اليمن لا يزال منخفضا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن لا يزال منخفضا.

وأضافت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، :”لم تتأكد أية حالات مصابة ب فيروس كورونا حتى اللحظة في اليمن “.

وأكدت أنه كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل منظمة الصحة العالمية في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس.

ويأتي هذا البيان، بعد انتشار أنباء في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية تشير إلى تسحيل حالة مصابة ب فيروس كورونا بالعاصمة صنعاء.

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