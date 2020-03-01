بمشاركة السعودية.. اجتماع عربي لبحث تطورات الأزمة مع إيران

تعقد عرب ية.aspx’> اللجنة الوزارية ال عرب ية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ال عرب ية اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء المقبل برئاسة دولة الإمارات ال عرب ية المتحدة، ومشاركة المملكة ال عرب ية السعودية ، ومصر، ومملكة البحرين والأمين العام لجامعة الدول ال عرب ية أحمد أبو الغيط .

وستناقش اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة ال عرب ية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة (دولة الإمارات ال عرب ية المتحدة) حول تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات ال إيران ية في الشؤون الداخلية للدول ال عرب ية الأعضاء في جامعة الدول ال عرب ية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وأمنيًا.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة مشروع قرار بشأن تطورات الأزمة مع إيران وكيفية التصدي لها، ورفع هذا المشروع إلى وزراء الخارجية ال عرب لاعتماده كخطة تحرك عرب ي للتعامل مع هذه التدخلات ال إيران ية في الشؤون الداخلية للدول ال عرب ية.

وستناقش اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة ال عرب ية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة (دولة الإمارات ال عرب ية المتحدة) حول تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات ال إيران ية في الشؤون الداخلية للدول ال عرب ية الأعضاء في جامعة الدول ال عرب ية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وأمنيًا.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة مشروع قرار بشأن تطورات الأزمة مع إيران وكيفية التصدي لها، ورفع هذا المشروع إلى وزراء الخارجية ال عرب لاعتماده كخطة تحرك عرب ي للتعامل مع هذه التدخلات ال إيران ية في الشؤون الداخلية للدول ال عرب ية.

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