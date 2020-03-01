بعد أحداث هوفنهايم.. رئيس بايرن: علينا منع هذه المجموعة من دخول الملاعب نهائيا

بايرن ميونيخ فاز 6-0 على مضيفه هوفنهايم في الجولة 24 من الدوري الألماني،

وقال رومينيجيه في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “ما حدث في المدرجات أمر غير مقبول بالمرة، وما يزيد من فداحته هو أنه حدث في يوم كنا نحقق فيه فوزًا رائعًا”.

وأضاف “لا يمكن لأحد اختلاق الأعذار أو تبرير هذه التصرفات القبيحة. لقد تم تصوير المجموعة التي أساءت لرئيس هوفنهايم، وهؤلاء يجب أن تتم محاسبتهم على ما فعلوه، ولذلك نحن نتعهد باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من لطخوا اسم بايرن”.

تابع “أود أن أشيد بتعامل لاعبي الفريقين واتحادهم مع بعضهم البعض في الدقائق المتبقية من عمر المباراة،. لقد نبعت هذه الفكرة منهم، وبعد استشارة حكم المباراة، اتفق اللاعبون على عدم استكمال اللعب بصورة طبيعية”.

وعن كيفية محاربة مثل هذه الأفعال والظواهر المشينة الأخرى كالعنصرية في المستقبل أوضح “لطالما تعاملت رابطة الدوري الألماني واتحاد الكرة وجميع الأندية مع هذه الظواهر بطريقة مثالية، وعلينا أن نتكاتف جميعًا الآن في مواجهة هذه الأفعال والتصرفات التي تسيء للكرة الألمانية”.

وواصل “لقد كنا نتغافل عن بعض التصرفات السيئة في المدرجات في السابق، ولكن علينا الآن أن نقف في وجه هذه الظواهر بكل حزم وقوة. ما حدث يعد صفعة على وجه جماهير بايرن، ومن الجيد أن المباراة اكتملت”.

وعن رد فعل دييتمار هوب، أشار رومينيجيه “لقد تأثر كثيرًا بما حدث، فمن المؤسف بشدة أن يتعرض أحد لمثل هذه الإهانة. أكرر اعتذاري له مرة أخرى، ويجب علينا أن نستغل هذه الواقعة كدافع لنا لتغيير عقليتنا في التعامل مع هذه التصرفات على مستوى ألمانيا بأكملها، فهوب ليس وحده من تعرض لإهانات شبيهة في الماضي”.

واستمر “علينا أن نحرص على عدم انجراف كرة القدم إلى مناطق ليست لها علاقة بها، فكرة القدم لعبة جميلة وهدفها الأول هو المتعة. ما حدث كان بعيدًا كل البعد عن الهدف من اللعبة، وصدمني كثيرًا”.

وعن رد الفعل المناسب في هذا الموقف؟ أتم رومينيجيه “لابد أن يتم منع هذه المجموعة من دخول ملاعب كرة القدم نهائيًا!”.

جماهير بايرن ميونيخ التي ارتحلت إلى ملعب راين نيكار أرينا، رفعت لافتات عدائية في حق ديتمار هوب مالك هوفنهايم، مما تسبب في إيقاف المباراة مرتين، وكاد يتسبب في إلغائها.

الأزمة بدأت في الدقيقة 67 بعد أن سجّل بايرن أهدافه الستة، عندما أشهرت جماهير بايرن لافتة نعتت فيها هوب بـ “ابن العاهرة”.

ليقوم الحكم كريستيان دينجرت بإيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، قبل أن تُستأنف مجددا.

لكن 7 دقائق فقط مرت، وعاد دينجرت لإيقاف المباراة مجددا بسبب ظهور لافتة مسيئة أخرى في حق مالك هوفنهايم.

ليتجه لاعبو بايرن، ومدربهم هانز ديتر فليك، ومساعده هيرمان جيرلاند، وحسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن، نحو مدرج جماهيرهم لمحاولة تهدئتهم، محاولت باءت بالفشل.

المباراة هُددت بشكل بالغ بعد أن انسحب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين من الملعب بالكامل.

وبعد 15 دقيقة من توقف المباراة، هبط كل المعنيين إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة في واحدٍ من أغرب المشاهد بتاريخ الكرة الألمانية.

اللاعبون وبعد أن تأكدوا من أن الفارق يصعب تعويضه، اتفقوا على التوقف عن اللعب اعتراضا على سلوك الجماهير، ودعما للمالك.

ليستكمل الحكم الدقائق العشر المتبقية في مشهد قضاه اللاعبون في التحدث والتلاعب بالكرات فيما بينهم، وسط سيل من التصفيق بواسطة جمهور هوفنهايم الحاضر.

فيما وقف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، إلى جوار هوب على الخط الجانبي للملعب، يتابعان المشهد العجيب، ويصفقان مع الجماهير.

هوب (79 عاما) ملياردير ألماني يرجع له الفضل في نهضة هوفنهايم.

النادي الحديث تسلّق من القسم الخامس وصولا إلى القسم الأول في وقتٍ قصير، بفضل الاستثمارات العملاقة لـ هوب مالك النادي منذ مطلع الألفية الجديدة.

هذا الاستثمار الرأسمالي من هوب، لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، إذ ترجع ملكية أغلب الأندية إلى الأعضاء.

ولذا تعرّض هوب لكثير من الاستهجان من جماهير الفرق الأخرى في السنوات الماضية، وربما الواقعة الأشهر حدثت في سبتمبر 2018 بواسطة جماهير بوروسيا دورتموند.

مناصرو الفريق الأصفر رفعوا وقتها لافتة مرسومة لوجه هوب الذي صوَّر في صورة هدف لطلقة نارية، وكانت اللافتة مصحوبة بجملة “Hasta la vista Hopp!” في محاكاة للعبارة السينمائية الشهيرة لـ أرنولد شوارزنيجر في سلسلة Terminator.

بالرجوع إلى كرة القدم التي أخذت قدرا ضئيلا من الاهتمام في هذا اللقاء، فقد سجّل سيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، ويوشوا زيركزي، وفيليبي كوتينيو (مرتين)، وليون جوريتسكا في الدقائق 2، و7، و15، و33، و47، و62.

ليرفع بايرن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بالدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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