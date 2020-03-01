قطر تسجل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات

الدوحة-العنوان

أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بالبلاد 3 حالات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، “​أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) في دولة قطر تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم”.

وتابعت الوزارة “ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”، مؤكدة أن “المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم”.

المصدر-وكالات