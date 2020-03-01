الشرطة التركية تعتقل رئيس تحرير سبوتنيك في إسطنبول

أعلنت وكالة ” سبوتنيك ” الناطقة باللغة التركية، عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا .

وجاء في بيان لوكالة « سبوتنيك »، «اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول».

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة « سبوتنيك تركيا » بحسب المعلومات المتوافرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، «ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث».

كما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية « روسيا سيجودنيا» وقناة «آر تي»، مارجاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي ” سبوتنيك تركيا .

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