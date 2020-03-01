معهد روبرت كوخ الألماني: 117 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني صباح اليوم الأحد أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد وصل إلى 117 حالة.

وحىى أمس الأول الجمعة، كان تم تأكيد 53 حالة إصابة.

وأوضح المعهد اليوم أنه وفقا للقائمة الحالية، هناك 66 حالة في ولاية شمالي الراين-فيستفاليا وحدها، وهناك 19 حالة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا و15 حالة في ولاية بادن-فورتمبرج.

وأشار المعهد إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الإصابات الفعلى أعلى بعض الشيء من ذلك الرقم.

وبحسب تقييم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مثلا، هناك 3 حالات في ولاية راينلاند-بفالتس حاليا، وليس فقط الحالتان اللتان سجلهما معهد روبرت كوخ من قبل. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أية إصابات بفيروس كورونا في ولاية زارلاند أو ولايات شرق ألمانيا، وبينها العاصمة برلين. وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني، هناك 85702 حالة إصابة ب كورونا على مستوى ال عالم ، معظمها في الصين. وأغلب الحالات المسجلة خارج الصين موجودة في كورويا الجنوبية، 2931 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا