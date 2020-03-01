روي كين: كنت سأعدم دي خيا بين الشوطين

، بعد خطأ قاتل من دي خيا في اللحظات الأولى.

وصرّح كين بعد المواجهة: “لو كنت مدربا، أو لاعبا، لقتلته، هذا جنون”.

وأضاف عبر سكاي: “لقد استغرق وقتا طويلا، ماذا كان ينتظر؟ عليه اتخاذ القرار سريعا”.

وأكمل: “إنها لحظات مهمة في الموسم على صراع المركز الرابع”.

وتساءل: “إنه حارس متمرس، ماذا كان ينتظر؟ تصرفه يوحي ببعض الغرور”.

وأضاف غاضبا: “يعتقدون أنهم لاعبين (وليس حراس مرمى)، كنت سأشنقه بين الشوطين، ليس لدينا وقت لهذا. أدرك أن حراس المرمى يمكن أن يرتكبوا الأخطاء، لكن ما حدث ليس له عذر”.

كما حمّل جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون مسؤولية هدف يونايتد: “بيكفورد ليس حارسا جيدا، قلت ذلك قبل المباراة، لا يرتقي”.

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، لكنه فقد أسبقية النقطتين على ولفرهامبتون الذي انتصر على توتنام هوتسبير في نفس التوقيت وبات متساويا في النقاط مع الشياطين الحمر.

فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز 11.

لتتكرر نتيجة الدور الأول بين الفريقين، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 أيضا.

الصدام كان الأول على الإطلاق بين المدربين، كارلو أنشيلوتي، وأولي جونار سولشاير.

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